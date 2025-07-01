Destaque Vagas de emprego do dia 01 de Julho de 2025

Vagas de emprego do dia 01 de Julho de 2025


Foram publicadas hoje, dia 01 de Julho no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

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Vagas de emprego abertas para hoje:

1. Vaga para Fuel Clerk

A Unitrans pretende recrutar um (1) Fuel Clerk. Saiba mais.

2. Vaga para Human Resource Officer

A Transsion pretende recrutar um (1) Human Resource Officer. Saiba mais.

3. Vaga para HSSEQ Officer

A DP World pretende recrutar um (1) HSSEQ Officer. Saiba mais.

4. Vaga para Coordenador Provincial de Educação – Niassa

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar um/a (1) Coordenador(a) Provincial de Educação para Niassa. Saiba mais.

5. Vagas para Facilitadores Distritais – Niassa

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar oito (8) Facilitadores(as) Distritais para Niassa. Saiba mais.

6. Vagas para Facilitadores Distritais – Maputo

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar oito (8) Facilitadores(as) Distritais para Maputo Cidade (3) e Maputo Província (5). Saiba mais.

7. Vagas para Facilitadores Distritais – Cabo Delgado

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar sete (7) Facilitadores(as) Distritais para Cabo Delgado. Saiba mais.

8. Vaga para Coordenador Provincial de Educação – Cabo Delgado

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar um/a (1) Coordenador(a) Provincial de Educação para Cabo Delgado. Saiba mais.

9. Vaga para Coordenador Provincial de Educação – Maputo

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende contratar um/a (1) Coordenador(a) Provincial de Educação para Maputo. Saiba mais.

 Vagas de emprego ainda abertas

1. Vagas para Drivers, GS2

A United Nations Population Fund (UNFPA) pretende recrutar dois (2) Drivers, GS2. Saiba mais.

2. Vaga para Specialist, Sustainable Technologies, Climate Project-Africa

A South Pole pretende recrutar um (1) Specialist, Sustainable Technologies, Climate Project-Africa. Saiba mais.

3. Vaga para Analista de Negócios – Pequenas e Médias Empresas

O First National Bank (FNB) pretende recrutar um (1) Analista de Negócios – Pequenas e Médias Empresas. Saiba mais.

4. Vaga para Chief Accountant

A Action Contre La Faim pretende recrutar um (1) Chief Accountant. Saiba mais.

5. Vaga para Cyber Prevent Specialist

A Vodacom pretende recrutar um (1) Cyber Prevent Specialist. Saiba mais.

6. Vaga para Snr Specialist: M-Pesa Senior Business Analyst

A Vodafone pretende recrutar um (1) Snr Specialist: M-Pesa Senior Business Analyst. Saiba mais.

7. Vaga para Security Coordinator

A TechnipFMC pretende recrutar um (1) Security Coordinator. Saiba mais.

8. Vaga para Gestor de Projecto – Iniciativa de Sistemas de Educação Climática Inteligente

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Gestor de Projecto – Iniciativa de Sistemas de Educação Climática Inteligente. Saiba mais.

9. Vaga para Technical Lead Consultant

A YLABS pretende recrutar um (1) Technical Lead Consultant. Saiba mais.

10. Vaga para Finance Assistant

A International Union for Conservation of Nature (IUCN) pretende recrutar um (1) Finance Assistant. Saiba mais.

11. Vaga para Consultant (Ecosystems Analysis) – CST I

A World Food Programme (WFP) pretende recrutar um (1) Consultant (Ecosystems Analysis) – CST I. Saiba mais.

12. Vaga para Programme Associate

A United Nations Population Fund (UNFPA) pretende recrutar um (1) Programme Associate. Saiba mais.

13. Vaga para SHE Wells & Pipelines Manager

A Sasol pretende recrutar um (1) SHE Wells & Pipelines Manager. Saiba mais.

14. Vaga para Senior Process Engineer

A ENI pretende recrutar um (1) Senior Process Engineer. Saiba mais.

15. Vaga para Finance Business Partner: Enterprise BU

A Vodafone pretende recrutar um (1) Finance Business Partner: Enterprise BU. Saiba mais.

16. Vagas para Team Leaders

A N´weti, Organização Nacional não Governamental Moçambicana, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal três (3) Team Leaders. Saiba mais.

17. Vagas para Community Engagement Senior Officer

A N´weti, Organização Nacional não Governamental Moçambicana, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal três (3) Community Engagement Senior Officer. Saiba mais.

18. Vaga para Gestor Provincial de Programas

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Gestor Provincial de Programas. Saiba mais.

Destaques da semana

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