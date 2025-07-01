Assalto violento em Mulhalaze resulta em roubo de quase 1 milhão de meticais

Seguir MMO Notícias no Google



Um audacioso assalto foi perpetrado durante a madrugada de hoje numa residência situada no bairro de Muhalaze, na Matola, onde um grupo armado, composto por cerca de cinco indivíduos, roubou mais de 900 mil meticais, além de diversos bens materiais.

De acordo com informações prestadas por uma das filhas da família, citada pelo jornal “Miramar”, os assaltantes conseguiram escalar o muro de vedação, que tem quase 2 metros de altura, e arrombaram portas e janelas para entrar na habitação. Uma vez dentro, ameaçaram os moradores com armas de fogo, exigindo dinheiro.

Os momentos vividos pela família foram descritos como uma verdadeira “madrugada de terror”, reflectindo o medo e a angústia que sentiram durante o ataque.

O chefe do quarteirão do bairro, Alfredo Comé, levantou a hipótese de que os bandidos poderiam ter recebido instruções sobre como executar o assalto, tanto pela maneira como conseguiram entrar na residência, como pelas exigências feitas durante o crime.