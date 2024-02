Colisão frontal entre autocarro e camião mata 19 e fere 18 no México

Pelo menos 19 pessoas morreram e 18 ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um autocarro de passageiros e um camião de mercadorias na autoestrada Mazatlán-Guadalajara, no estado de Sinaloa, norte do México.

O acidente ocorreu na madrugada de terça-feira, perto da cidade portuária de Mazatlán. O autocarro, que transportava 37 pessoas, colidiu frontalmente com um camião que transportava sacos de milho.

O impacto da colisão foi tão violento que ambos os veículos ficaram totalmente destruídos. Os bombeiros e as equipas de emergência demoraram várias horas para retirar os corpos das vítimas das ferragens.

As vítimas foram transportadas para hospitais locais, onde estão a receber tratamento. A maioria dos feridos tem ferimentos graves.

As autoridades ainda estão a investigar as causas do acidente. No entanto, acreditam que a velocidade excessiva do autocarro pode ter sido um factor determinante.

Este é o mais grave acidente rodoviário registado no México nos últimos meses.