As obras de reabilitação do posto de captação de dados para a emissão do bilhete de identidade (BI) de KaMpfumu, localizado no edifício dos Bombeiros, iniciaram segunda-feira (15), com vista a melhorar a infra-estrutura e aprimorar a prevenção da Covid-19.

Para o efeito, o balcão encontra-se encerrado e as obras vão contemplar o melhoramento do sistema de climatização, criação de condições para o cumprimento do distanciamento físico, uma medida de prevenção do novo coronavírus, entre outras remodelações.

Segundo Alberto Sumbane, porta-voz da Direcção Nacional de Identificação Civil (DNIC), a acção visa reforçar os cuidados, uma vez que o balcão já esteve encerrado noutras ocasiões, devido a casos positivos da Covid-19.

A fonte explicou que os cidadãos podem tratar os seus documentos nos balcões da 24 de Julho, Laulane, KaMubukwana, Magoanine e no Centro de Documentação Samora Machel, na rua do Bagamoio, na Baixa.

Informou ainda que, para além destes postos, foi reaberto o balcão de captação de dados de Xipamanine, que esteve encerrado por oito meses para dar lugar a obras de requalificação.

A reabertura visa minimizar o impacto da interrupção das actividades nos “bombeiros”.

“O balcão dos “bombeiros” é o posto mais procurado a nível nacional. Em tempos de muita demanda atendemos por dia cerca de 600 requerentes. Por isso que estamos a reforçar a prevenção para que este local não seja lugar de risco de contaminações”, referiu.

Indicou que a instituição registou 14 casos positivos do novo coronavírus desde a eclosão da doença no país, em Março do ano passado.